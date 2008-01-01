С ужасом обнаружил, что банки предлагают вклады под 6-7%. Епт, а куда делись шоколадные предложения по 10-12%? Почта-банк на голубом глазу предлагает пенсионерам 6,5%. Ипануться. Понятно, конечно, что финансовая грамотность пенсионеров, да и россиян в целом, оставляет желать лучшего, но предлагать процент ниже РЕАЛЬНОЙ инфляции — это что-то за гранью добра и зла.

А, не, они еще молодого в куртке без рукавов добавили, типа расширяют ЦА. Типа для молодых с модной бородой Почта Банк тоже норм.

ps меня еще интересует, а как Почта-банк вкладами распоряжается? Ну я могу еще понять ВТБ, например, у них реально куча инвестиционных проектов, это сильная финансовая структура, а Почта-банк? Вкладывают в производство конвертов? В блокчейн? Загадка.

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