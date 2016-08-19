На российском рынке есть два суббренда, которые объединяет этимология названия: G-Energy от Газпромнефти и V-Power от Shell. Оба названия состоят из чего-то обозначающей буквы, дефиса и основного слова, придающего бренду основную смысловую нагрузку и динамику.

Казалось бы, чего проще придумать название марки бензина (у Газпромнефти под суббрендом G-Energy продается еще и моторное масло). Берешь букву, берешь слово, ставишь между ними дефис — готово. Но даже на примере такого несложного бизнес-процесса становится очевидно, насколько отечественный бренд-менеджмент уступает западному.

Начнем с того, что на официальных сайтах компаний нет расшифровки или объяснения того, что обозначает первая буква: пруф один и два. А значит, мы должны догадываться об этом сами.

Итак, что означает буква G в марке G-Energy? Какие ассоциации приходят на сей счет. Что хотел сказать этой буквой производитель?

Первое, что приходит на ум — «точка G». Это такая точка на теле, при стимуляции которой у женщин происходит дичайший оргазм. А еще G (джи) звучит в рифму с «энерджи». Думаю, этот факт и стал определяющим при выборе названия. Рифма и тяжелая фонетика заставили прооргазмировать креаторов, а заглавная буква названия производителя — Газпромнефти — вызвали у отечественных копирайтеров обильный творческий сквирт.

И все. То есть больше смыслов нет. Ни одного блять. Просто рифма и G — Gazprom. Ну «энергия» понятно.

Теперь к V-Power. Рифмы нет. Буквы S (Shell) — нет. Но у любого адекватного автомобилиста знак «V» ассоциируется с V-образным двигателем. А это, на минуточку, самый прогрессивный двигатель в массовом автопроме.

То есть производитель как бы понимает разницу в топливе для V-образных двигателей и всех остальных, что характеризует его, как эксперта. А G-Energy не характеризует ничего, это фонетический выкидыш, сделанный в ситуации, когда рынку надо было дать хоть какой-то набор звуков.

И как импозантно, красиво звучит: «ви-пауэр». Ви — «жизнь» по-французски, все это знают (се ля ви). Получаем энергию жизни. А «джи» — это жопа или что-то между ног.

Раз уж заговорили о бензиновых суббрендах, то пару слов об остальных сетевых российских заправках.

Pulsar от ТНК — норм. Интернационально. Всем понятно слово pulse. И impulse.

ЭКТО от Лукойл. Ну так себе. Созвучно с «октановое» (число). EKTO — EK to … Это кто? ЭКТО.

Фора от Роснефти — пиздец 80-го уровня. Сразу видно — национализированная госкорпорация, которая не конкурирует ни с кем (Газпром хотя бы на внешних рынках бодается, манагеры чуть научены думать). Фора — заправляйтесь нашим бензином и у вашей машины будет преимущество перед остальными (это читается между строк). Бууууээээээ. Причем латинская транслитерация не имеет ассоциативного ряда. Fora для иностранца — это хуй пойми что.

Ну и еще пара слов на тему «отечественное» и «забугорное».

Яндекс по запросу «v power shell» отправляет пользователя на страницу, которой не существует:

кликабельно





Google же работает как часы:

Какие производители авто сделали выбор в пользу G-Energy?

Все! Вы слышите?! Все! Все производители одобрили наше масло и бензин! Все! И даже Рено! Да, вот та самая сраная французская марка, которая после Ситроена и Пежо — они тоже выбрали G-Energy! А еще какие-то 15 производителей, о которых мы никогда не узнаем, потому что кнопка «+15» не кликабельна — пруфлинк.

Какие производители авто сделали выбор в пользу V-Power?

Есть старая маркетинговое правило — специализируйся или умри.

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