Самая мерзкая реклама этого лета

Размещено в рубрике: Глум
04 Сен 2016

Знакомьтесь, самая мерзкая реклама прошедшего лета — реклама Procter & Gamble «Спасибо, мама» — «Сила мамы»:

Причем бабы в каментах на ютубе умудряются умиляться, что явно и неоспоримо свидетельствует об их тупости:
«Реклама прямо до слез»;
«Я плакала, как трогательно».

Конечно, ты плакала, ты ж тупая. От этого рыдать в пору.

В чем мерзость этой рекламы? — спросите вы.

А с какого хера Проктер и Гамбле решили выделить мам победителей? Им, что, тяжелее всего? Бля, да они просто счастливые люди. Дети выиграли, баблище привалило. А кто скажет «спасибо» мамам проигравших? Ведь их гораздо больше! Их тысячи, миллионы! И не только проигравших олимпийцев, а вообще проигравших спортсменов. И эти мамы совершают подвиг безо всякой надежды на победу, деньги и чью-то благодарность. Просто потому, что так нужно. Стирают форму в каком-нибудь Сыктывкаре, чистят бутсы в каком-нибудь Даугавпилсе. Кто скажет им за это спасибо? Чем они хуже? Их подвиг в сто крат выше. Потому что проигравших детей еще нужно подддержать, воспитать так, чтобы они не чувствовали себя лузерами и состоялись как личности. Миллионы мам совершают этот подвиг. А P&G говорит «спасибо» только успешным и богатеям. Лицемеры.

Вся надежда только на Unilever.

Unilever. Мы говорим «спасибо» каждой маме.

Popularity: 1%

коммент.(5)

О работе руками

Размещено в рубрике: Глум
31 Авг 2016

А что на этом логотипе организации, обучающей детей дошкольного возраста работе руками, видите вы?

Логотип организации, обучающей детей дошкольного возраста работе руками

Popularity: 1%

коммент.(1)

Суббренды нефтяных компаний

Размещено в рубрике: Глум
30 Авг 2016

На российском рынке есть два суббренда, которые объединяет этимология названия: G-Energy от Газпромнефти и V-Power от Shell. Оба названия состоят из чего-то обозначающей буквы, дефиса и основного слова, придающего бренду основную смысловую нагрузку и динамику.

Казалось бы, чего проще придумать название марки бензина (у Газпромнефти под суббрендом G-Energy продается еще и моторное масло). Берешь букву, берешь слово, ставишь между ними дефис — готово. Но даже на примере такого несложного бизнес-процесса становится очевидно, насколько отечественный бренд-менеджмент уступает западному.

Начнем с того, что на официальных сайтах компаний нет расшифровки или объяснения того, что обозначает первая буква: пруф один и два. А значит, мы должны догадываться об этом сами.

Итак, что означает буква G в марке G-Energy? Какие ассоциации приходят на сей счет. Что хотел сказать этой буквой производитель?

Первое, что приходит на ум — «точка G». Это такая точка на теле, при стимуляции которой у женщин происходит дичайший оргазм. А еще G (джи) звучит в рифму с «энерджи». Думаю, этот факт и стал определяющим при выборе названия. Рифма и тяжелая фонетика заставили прооргазмировать креаторов, а заглавная буква названия производителя — Газпромнефти — вызвали у отечественных копирайтеров обильный творческий сквирт.

И все. То есть больше смыслов нет. Ни одного блять. Просто рифма и G — Gazprom. Ну «энергия» понятно.

Теперь к V-Power. Рифмы нет. Буквы S (Shell) — нет. Но у любого адекватного автомобилиста знак «V» ассоциируется с V-образным двигателем. А это, на минуточку, самый прогрессивный двигатель в массовом автопроме.

То есть производитель как бы понимает разницу в топливе для V-образных двигателей и всех остальных, что характеризует его, как эксперта. А G-Energy не характеризует ничего, это фонетический выкидыш, сделанный в ситуации, когда рынку надо было дать хоть какой-то набор звуков.

И как импозантно, красиво звучит: «ви-пауэр». Ви — «жизнь» по-французски, все это знают (се ля ви). Получаем энергию жизни. А «джи» — это жопа или что-то между ног.

Раз уж заговорили о бензиновых суббрендах, то пару слов об остальных сетевых российских заправках.

Pulsar от ТНК — норм. Интернационально. Всем понятно слово pulse. И impulse.
ЭКТО от Лукойл. Ну так себе. Созвучно с «октановое» (число). EKTO — EK to … Это кто? ЭКТО.
Фора от Роснефти — пиздец 80-го уровня. Сразу видно — национализированная госкорпорация, которая не конкурирует ни с кем (Газпром хотя бы на внешних рынках бодается, манагеры чуть научены думать). Фора — заправляйтесь нашим бензином и у вашей машины будет преимущество перед остальными (это читается между строк). Бууууээээээ. Причем латинская транслитерация не имеет ассоциативного ряда. Fora для иностранца — это хуй пойми что.

Ну и еще пара слов на тему «отечественное» и «забугорное».

Яндекс по запросу «v power shell» отправляет пользователя на страницу, которой не существует:

кликабельно

yandex

yandex2

Google же работает как часы:

google

google3

Какие производители авто сделали выбор в пользу G-Energy?

Все! Вы слышите?! Все! Все производители одобрили наше масло и бензин! Все! И даже Рено! Да, вот та самая сраная французская марка, которая после Ситроена и Пежо — они тоже выбрали G-Energy! А еще какие-то 15 производителей, о которых мы никогда не узнаем, потому что кнопка «+15» не кликабельна — пруфлинк.

Какие производители авто сделали выбор в пользу V-Power?

Ferrari. Пруфлинк.

Есть старая маркетинговое правило — специализируйся или умри.

Popularity: 1%

коммент.(0)

Самокритика — признак психического здоровья

Размещено в рубрике: Новости
30 Авг 2016

Иногда я увижу говеную рекламу — тут же хватаю перо и пишу о том, какое эта реклама говно. Прям засираю и так, и эдак. Не жалею таланта, сил, слов. А потом читаю, что написал, и оказывается, что мой текст — еще большее говно, чем реклама. И в такие моменты меня постигает печаль.

Popularity: 1%

коммент.(0)

Двадцатый съезд КПСС

Размещено в рубрике: Новости
23 Авг 2016

— Вращайте барабан.
— Я готов назвать слово.

десятый съезд союза журналистов

Popularity: 1%

коммент.(1)

Притча о том, как комплексы выдают в человеке глупца

Размещено в рубрике: Глум
22 Авг 2016

Короче тема такая. Пять лет назад к Тинькову и его туговатому другу Анисимову на программу «Бизнес секреты» пришел Артемий Лебедев. Артемий вел себя как всегда адекватно и абсолютно не тушуясь и не комплексуя, чем невероятно раздражал туговатого Анисимова (который на фоне Тинькова смотрелся еще более туговатым). У Тинькова есть голубые плавки, поэтому он считал себя выше Лебедева и особенно не выебывался. А у Анисимова их не было (причем они были у Тинькова), поэтому он всю дорогу искал как бы доебаться до Лебедева. Подробности я писал здесь.

Так вот, Лебедев в разговоре совершенно справедливо заметил, что Twitter — полная хуйня. Во-первых, в нем нет никакой оригинальной идеи (укороченный Фейсбук), а во-вторых, вообще не понятно, зачем он нужен (ну в фейсбуке, например, есть статусы, можно телку себе найти). И Анисимов решил, что вот он шанс доебаться до Лебедева, но доебаться в эфире не посмел. А вот когда Лебедев ушел, то Анисимов заявил, что Лебедев недооценивает твиттер.

И вот прошло пять лет. Ну и кому срался этот твиттер? Все ждут, когда же он наконец закроется за ненадобностью.

Popularity: 1%

коммент.(0)

Сиськи. Yota

Размещено в рубрике: Наружная реклама
22 Авг 2016

Все уже видели сиськи от Yota?

кликабельно
Реклама Yota с сиськами

Ну фиг знает как к этому относиться. С одной стороны, когда-то я хвалил Yota, с другой — ну… сиськи, да. Чего-то не хватает. То ли реальных сисек, то ли остроты на этом баннере. Можно было дожать тему, типа «Все достоинства безлимитного Интернета».

Popularity: 1%

коммент.(0)

Мента-теги

Размещено в рубрике: Новости
19 Авг 2016

Мента-тегов не существует.

ss

Popularity: 1%

коммент.(0)

Это не шутка. Это Сербия, детка

Размещено в рубрике: Хорошая реклама
19 Авг 2016

Новые сербские банкноты. Супер! Охрененно!

кликабельно
Новые сербские деньги

Косово — Сербия. Крым — наш.

Popularity: 1%

коммент.(0)

Открой рот и закрой глаза

Размещено в рубрике: Наружная реклама
19 Авг 2016

Придумал новый термин — оральный слоган.

Moscow-reading-1

Открой рот, Москва!

А зачем? Что вы хотите туда засунуть?

Popularity: 1%

коммент.(0)
« Предыдущие записи