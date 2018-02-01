Конверсия – это процентное соотношение пользователей сайта, сделавших определенные целевые действия, к общему количеству посетителей. К целевым действиям относят переход по ссылке, покупку, подписку, регистрацию, скачивание файлов и т.д. Иногда сайт не приносит желаемого объема продаж, даже если стоит на первых позициях в поисковиках и имеет высокий трафик посетителей. В таких ситуациях причина часто кроется в низком уровне конверсии.

Расчет уровня конверсии

Для всех интернет-ресурсов рассчитать оптимальный показатель конверсии невозможно. SEO-специалисты проводят индивидуальный расчет для каждой площадки. Чтобы добиться высокой конверсии сайта, следует провести аналитическую работу. Как правило, специалисты в области SEO используют специальные сервисы для получения исчерпывающей информации о посетителях, которые активно посещают сайт.

Как поднять конверсионный показатель сайта

Для эффективного увеличения конверсии онлайн-ресурса прежде всего нужно определить причину, из-за которой посетители не совершают целевых действий. Кроме того, необходимо учесть все факторы, от которых зависит конверсионный показатель. А именно:

Наполнение . Статьи на интернет-ресурсе должны быть правильно оформленными, структурированными и максимально информативными. Также большим плюсом станет наличие мультимедийного контента: видеороликов, картинок и т. д.

. Статьи на интернет-ресурсе должны быть правильно оформленными, структурированными и максимально информативными. Также большим плюсом станет наличие мультимедийного контента: видеороликов, картинок и т. д. Дизайн . Внешний облик сайта – его визитная карточка. Поэтому при высокой конкуренции необходимо сделать эксклюзивный дизайн с уникальными графическими элементами и цветовой гаммой.

. Внешний облик сайта – его визитная карточка. Поэтому при высокой конкуренции необходимо сделать эксклюзивный дизайн с уникальными графическими элементами и цветовой гаммой. Юзабилити (usability) . Для посетителей важно предлагать простое и удобное использование сайта. У них не должно быть проблем с подачей заявки или поиском информации.

Кроме того, конверсионный уровень во многом зависит от технического состояния сайта и правильно подобранного семантического ядра.

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