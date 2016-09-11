Знакомьтесь, самая мерзкая реклама прошедшего лета — реклама Procter & Gamble «Спасибо, мама» — «Сила мамы»:

Причем бабы в каментах на ютубе умудряются умиляться, что явно и неоспоримо свидетельствует об их тупости:

«Реклама прямо до слез»;

«Я плакала, как трогательно».

Конечно, ты плакала, ты ж тупая. От этого рыдать в пору.

В чем мерзость этой рекламы? — спросите вы.

А с какого хера Проктер и Гамбле решили выделить мам победителей? Им, что, тяжелее всего? Бля, да они просто счастливые люди. Дети выиграли, баблище привалило. А кто скажет «спасибо» мамам проигравших? Ведь их гораздо больше! Их тысячи, миллионы! И не только проигравших олимпийцев, а вообще проигравших спортсменов. И эти мамы совершают подвиг безо всякой надежды на победу, деньги и чью-то благодарность. Просто потому, что так нужно. Стирают форму в каком-нибудь Сыктывкаре, чистят бутсы в каком-нибудь Даугавпилсе. Кто скажет им за это спасибо? Чем они хуже? Их подвиг в сто крат выше. Потому что проигравших детей еще нужно подддержать, воспитать так, чтобы они не чувствовали себя лузерами и состоялись как личности. Миллионы мам совершают этот подвиг. А P&G говорит «спасибо» только успешным и богатеям. Лицемеры.

Вся надежда только на Unilever.

Unilever. Мы говорим «спасибо» каждой маме.

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