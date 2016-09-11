Самая мерзкая реклама этого лета
Знакомьтесь, самая мерзкая реклама прошедшего лета — реклама Procter & Gamble «Спасибо, мама» — «Сила мамы»:
Причем бабы в каментах на ютубе умудряются умиляться, что явно и неоспоримо свидетельствует об их тупости:
«Реклама прямо до слез»;
«Я плакала, как трогательно».
Конечно, ты плакала, ты ж тупая. От этого рыдать в пору.
В чем мерзость этой рекламы? — спросите вы.
А с какого хера Проктер и Гамбле решили выделить мам победителей? Им, что, тяжелее всего? Бля, да они просто счастливые люди. Дети выиграли, баблище привалило. А кто скажет «спасибо» мамам проигравших? Ведь их гораздо больше! Их тысячи, миллионы! И не только проигравших олимпийцев, а вообще проигравших спортсменов. И эти мамы совершают подвиг безо всякой надежды на победу, деньги и чью-то благодарность. Просто потому, что так нужно. Стирают форму в каком-нибудь Сыктывкаре, чистят бутсы в каком-нибудь Даугавпилсе. Кто скажет им за это спасибо? Чем они хуже? Их подвиг в сто крат выше. Потому что проигравших детей еще нужно подддержать, воспитать так, чтобы они не чувствовали себя лузерами и состоялись как личности. Миллионы мам совершают этот подвиг. А P&G говорит «спасибо» только успешным и богатеям. Лицемеры.
Вся надежда только на Unilever.
Unilever. Мы говорим «спасибо» каждой маме.
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11 сентября 2016 в 6:08
Полностью согласен с автором…
А еще у этих детей есть папы! Или нет? Или только у проигравших? Бля…
Теперь уже сильно не люблю эту компанию! Хотя ей то все равно — меня ж нет!
12 сентября 2016 в 13:33
«…за каждым чемпионом стоит мама…» — ЭТО очень сомнительно!!!!
что, вот мама сама по себе взяла родила чемпиона, сама воспитала-содержала и т.д. — а вот тогда возникает правомерный вопрос — А ГДЕ ЖЕ ТОГДА БЫЛ ПАПА И КАКОВА ЕГО РОЛЬ В ЭТОЙ ИСТОРИИ, ЕСЛИ ОН БЫЛ ВООБЩЕ?! :-)
12 сентября 2016 в 13:39
на ЮТЮБЕ в комментах к этому ролику юзер «Владимир Вовка» написал свое мнение:
«…а папы ни чего не делали?! что за дискриминация. у меня мама когда увидела эту рекламу, очень возмущалась. для нее оскорбительно то, что отцов не упомянули. У меня есть пример для подражания, Мой Отец. Он достойный и уважаемый человек, он отдавал себя нам, своим детям… всегда занимался с нами ходил с нами в разные секции, ни когда не покидал семью в трудный момент, в сложные времена он работал на нескольких работах… что за дискриминация и принижение роли отца в семье?!»
Я считаю, что это правильное мнение, а реклама «…за каждым чемпионом стоит мама…» полный отстой, тупая реклама!
23 ноября 2016 в 18:59
Автор, пиши еще!!! Ведь куча говнорекламы вышло с лета. Лейсан утяшева зерней занималась, да говнактивию впаривают недоактеры!
Сайт интересен и важен! Ждем обновления!
23 ноября 2016 в 19:01
Вон пенсию пожизненно олимпийцам 20 косарей решают сделать. А что рабы не люди? Нам Мерседесов и медалей не дают, ипотеку 20 лет тянуть
13 февраля 2017 в 16:09
Мужик, давай еще пиши, только нашел тебе! охеренный контент1