А что на этом логотипе организации, обучающей детей дошкольного возраста работе руками, видите вы?
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Запись опубликована
31 августа 2016 в 11:11 и размещена в рубрике Глум.
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Нимб
вижу бабу с огромными сиськами!
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21 декабря 2016 в 13:37
Нимб
28 января 2017 в 23:19
вижу бабу с огромными сиськами!