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О работе руками

А что на этом логотипе организации, обучающей детей дошкольного возраста работе руками, видите вы?

Логотип организации, обучающей детей дошкольного возраста работе руками

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Запись опубликована 31 августа 2016 в 11:11 и размещена в рубрике Глум. Вы можете следить за дискуссией на эту тему, подписавшись на RSS 2.0 .





2 комментария к “О работе руками”

  1. Аноним пишет:
    21 декабря 2016 в 13:37

    Нимб

  2. stst пишет:
    28 января 2017 в 23:19

    вижу бабу с огромными сиськами!

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