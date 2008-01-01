Совершенно незамеченной осталась новость о том, что Еврайзийской экономической комиссией Яндексу выдано разрешение на производство на территории России «Яндекс Смартфона» (модель NDX-000SB, разрешение действует до 25 июня 2023 года, пруфлинк). Боюсь, смартфон станет таким же хитом продаж, как и Яндекс.Станция, в отличие от того куска говна, который менеджеры Ростеха купили в Китае за 3 рубля, повесили свой шильдик и подарили Медведеву.

И все это на фоне недавних разговор о том, что Яндексу экономически невыгодно вылезать на рынок операционок для мобильников и смартфонов в частности.

Ждем с нетерпением.

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