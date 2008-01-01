Наша исследовательская компания «Штольцман, Кац и Бюндтнер» провела исследование девелоперского рынка 21 региона России и пришла к следующему выводу:

— как только до участия в строительном проекте допускаются дольщики — проекту пиздец. 85% объектов долевого строительства брошены и не достроены. Нужно принять закон, который бы предусматривал уголовную ответственность для дольщиков, в случае, если объект не был сдан. Суки, роняют все показатели по стране.

Этот пример должен проиллюстрировать то обстоятельство, что результаты любого исследования должны быть подвергнуты вкрадчивому критическому анализу на предмет, не перепутаны ли там причины со следствиями.

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