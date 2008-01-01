Анализируя факторы, которые поисковые системы используют для ранжирования сайтов, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что по своей сути они близки к тем факторам, которые обеспечивают достижение успеха людям.

Ну, скажем, что такое тег title главной страницы применительно к человеку? Это его кредо, жизненная позиция, закрепленные в одной фразе. Title и description остальных внутренних страниц – раскрытие позиции человека по разным аспектам жизни, его отношение к тем или иным вопросам. Чем старше страница с прописанными метатегами, тем выше у нее траст (чем вернее человек своим собственным принципам, тем больше доверяет ему Вселенная).

Поехали дальше. Внешние ссылки – это коммуникация. Чем авторитетнее сайты-доноры, чем больше траст у сайта акцептора. Аналогично и у людей – чем выше класс связей и знакомств, тем с большей вероятностью их можно монетизировать или обратить себе во благо.

Помните прикол – любой человек в мире связан с любым другим человеком через 6 знакомств (рукопожатий)? Думаю, будет верным утверждать, что два любых отдельно взятых сайта связаны между собой не более, чем через 6 ссылок. Сеошники в реальной жизни – это нетворкеры.

Поведенческие факторы — среднее время присутствия на сайте – это среднее время комфортного общения. Показатель отказов – процент неудачных, пустых коммуникаций. Например, у высокомерных мудаков он высокий, у коммуникабельных экстравертов – низкий.

И т.д. Аналогий, если углубиться, много.

Так что же делает поисковая система? Она ранжирует сайты, подобно тому, как Вселенная ранжирует нас. В связи с этим появляется несколько тезисов:

— мы сами ответственны за свой ранг (позицию в выдаче), поскольку сами себе вебмастера.

— позиция в социуме не является фиксированной, необходимо прикладывать ежедневные усилия для ее поддержания в связи с непрерывным изменением внешних факторов и алгоритмов ранжирования;

— если сайт (человек) не является «сайтом для людей» (интерпретация человеческой аналогии на ваше усмотрение) – он ранжируется низко;

— мусорные ссылки (коммуникации низкого качества) деклассируют сайт.

Нейронные сети, которые поисковики внедряют для обучения собственных поисковых алгоритмов, это ничто иное, формы анализа наших намерений (если проводить аналогии) и отношения к происходящему.

Popularity: 1%