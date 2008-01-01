Нет более омерзительной маркетинговой активности, чем придумать бесполезный, нахрен никому не всравшийся конкурс. Потому что эта активность проявляется именно тогда, когда у маркетологов заканчиваются идеи. Ничего не можешь? Придумай конкурс! И ладно бы конкурсы придумывали бы ну хоть с какой-то корреляцией к объемам потребления продукта — так нет же, эти гребаные маркетологи придумывают то, что сводит на нет все усилия человеческих гениев сделать наш мир лучше — творческие конкурсы.

А давайте придумаем название к чему-нибудь! Да, конечно! А давайте нарисуем логотип чего-нибудь! Без проблем! Непрофессионалы займутся неймингом и логотипостроением, это так интересно!

Вот и авиакомпания «Россия» в своем инстаграме проводит конкурс на название для самолета Airbus A319. Пруфлинк. И теперь по Вселенной бегает эхо слов «Зожолет» и «Спортик».

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