Заметьте, если бы заголовок этого поста был таким «Женя и еще какой-то хуй», то стало бы понятно, что речь пойдет о двух мужиках. А так вроде как получается, что Женя девушка и еще какой-то мужик есть.

Вот о такой же беспощадно непрофессиональной, как и этот заголовок, рекламе (с точки зрения копирайтинга) пойдет речь ниже.

В начале наслаждаемся роликом:

Теперь вслушаемся в этот напичканный драматизмом текст с такой же подводкой к потрясающей кульминации, как в коитусе к оргазму.

Как никто другой мы знаем, что такое начинать жизнь с чистого листа.

С чего это вы решили, что вы знаете это, как никто другой? Вы че, особенные? И кто это «мы», потрудитесь объяснить.

Копирайтеры приложили максимум усилий, чтобы с первых секунд достичь у зрителя примерно такого же эффекта.

Перед тем как начинать жизнь с чистого листа, нужно сжечь много чистых листов:

Причем нужно кидать их в огонь по одному и долго-долго на них смотреть. Это раньше всякие мудаки вроде Гоголя начинали жизнь с чистого листа, кидая в огонь труд прошлой жизни. Они кидали этот труд медленно — лист за листом, как бы сжигая день за днем. А сейчас информационные потоки ускоряются, времени на создание труда нет. Хочешь начать с чистого листа — делай как Гоголь. Только предварительно забеги в Комус за пачкой Svetocopy.

Мне нравилось искать себя, но не покидало ощущение, что ничего толкового из этого не выйдет.

Все верно, искать себя — это самое бестолковое занятие в жизни. Но наш герой смог преодолеть себя. Несмотря на свои ощущения (заниматься бестолковым занятием не так-то просто), он продолжал искать себя. Он просто не верил своим ощущениям и шел вперед. Вероятно, это привело его к успеху, смотрим дальше.

У меня к тому времени уже было увлечение, которому я хотел бы посвятить все свое время.

Здесь копирайтеры немного не дожали. Фраза должна была быть такой: «У меня к тому времени уже было увлечение, которому я хотел бы посвятить все свое время, но у меня не было на него времени.»

Кстати, это к какому такому времени? к тому, когда было ощущение, что ничего толкового не выйдет? Мы просто хотим разобраться. Это же реклама. Если мы разберемся, то мы обязательно купим…. мммм… что вы там рекламируете? Ну похуй пока, главное история красивая.

У меня к тому времени уже было увлечение, которому я хотел бы посвятить все свое время. Но мне казалось, что это безумие.

Ну ясен перец. Посвящать время своим увлечениям может только псих. И искать себя тоже. Все это безумно и бестолково. Но наш герой, осознавая все это, идет напролом. И вот результат:

Именно тогда, я встретил Женю.

Урааа! Он смог! Он добился! Любовь и красота всегда настигает нас, когда мы не ждем! Это награда за упорство! Красивая и умная Женя вдохнет в него сил и веры в себя, они смогут вдвоем.

До демонов я работал инженером в большой компании.

Женя — мужик?????????????

Ебааааааааааааааать.

Охуеть. Если это мужик, то это должен был быть Олег, Сергей ну или Виталий. Кому какая нахуй разница, такое у него реальное имя или нет? ВСЕМ ПОХУЙ. У него должно было быть мужское имя, чтобы ни на долю секунды ни у кого не возникло подозрения, что он (этот безымянный хуй) встретил бабу. В том числе и потому, что «встречают» только ЕЁ — вторую половинку, женщину своей мечты и т.п. «Я встретил её». А с Олегом/Виталием знакомятся, начинают сотрудничать, там не знаю, митинги в коворкингах делают. Встретил он блять Женю.

Но спич Жени — это вообще канны. Короче, мужик в Газпроме добился денег и должности, но ему стало страшно, что каждый последующий день, становится точной копией предыдущего. Прикиньте? И знаете, что он сделал? ЗАНЯЛСЯ БИЗНЕСОМ, В КОТОРОМ НИХУЯ НЕ СМЫСЛИТ!

Первые несколько месяцев у меня вообще ничего не получалось, потому что я никогда с этим не сталкивался.

Весело! И дни все разные, непохожие! Уйти в бизнес — это раз, заняться неведомой хуйней — два! Вот это подвиг, молодец, Женя! Мы хотим быть такими, как ты!

Для него любой тираж — это черный ящик. Правильно, в России так и надо. Делай клиентам заказы и сам попутно разбирайся. Глядишь, через пол года научишься чему.

Я его брал, но даже не знал, как я его сделаю.

Это пример для подражания. В Бизнес молодости этому еще не учат? Надо.

Бляяяя, они трогают друг друга….

Фууууу…… У них все-таки адюльтер?…

А-а, ну теперь понятно, оказывается в самом начале с тигром показывают двух мужиков:

А я думал это один просто переоделся. Как в бойцовском клубе, просто стал другим.

Так а че рекламируют? А похуй.

Наша история, мне кажется, еще только началась.

Красивая история. Дай бог вам счастья!

Резюме. Два гея(?) занимаются бестолковым безумием, в котором ничего не понимают, и они также не понимают, к чему все это приведет, но это их не пугает.

Бизнес по-русски с хипстерскими элементами. Не бойтесь, парни, все у вас получится! Главное, что бороды трендовые и в мастерской доски для письма мелом висят.

PS На самом деле это реклама пива Tiger от Heineken и агентства Sons & Partners.

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