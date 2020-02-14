Итак, когда страсти по х/ф «Джокер» улеглись, тезисно выскажу свое мнение.

1. Вот прям с первых минут фильма возникло ощущение раздражения, связанное с тем, что сейчас будут обманывать. Это примерно когда тебе звонят по телефону и говорят: «Вы имеете право на бесплатную юридическую помощь».

Позже, после просмотра, смог сам себе артикулировать причину — на первой же минуте зрителю подбрасывают «пожалейку». Какого-то раскрашенного долбоеба избили в подворотне, под звуки какого-то гнетущего струнно-смычкового инструмента. Ага, ок. Значит этот долбоеб — жертва, и мне придется весь фильм быть на его стороне и сопереживать ему. А я как-то на это не очень рассчитывал. Хотелось просто посмотреть кино.

2. Не понятно, кто Артур Флек по жизни. То ли мудак, то ли клинический шизофреник. В принципе, и тот и другой могли:

2.1. Погнаться за чуваками, которые отняли табличку. Затем догнать, получить люлей и обижаться на несправедливый окружающий мир (отняли табличку — иди за новой).

2.2. Притащить ствол в детскую клинику.

2.3. Жить с мамой.

То обстоятельство, что Артур Флек ОСОЗНАЕТ СЕБЯ ЖЕРТВОЙ, обладает эмоциональным интеллектом (например, ненавидит своих коллег, но притворяется хорошим), говорит, что скорее он мудак, нежели шизофреник (потому то клинические шизофреники не осознают себя жертвами). Но в любом случае, с какого хрена я должен сопереживать мудаку или шизофренику?

3. Ужасно раздражает то, что авторы фильма манипулируют своей ролью в фильме. То они откровенно читают мораль и нотации, когда от мудака Артура Флека все справедливо хотят избавиться (учитывая его расстройство его надо было сразу сажать в психушку — это моя единственная претензия к администрации Готема. Они этого не сделали — и поплатились). То они скрещивают ручки на груди и говорят: «А что — мы? Мы просто наблюдаем, видите — каким он стал? Мы ничего не можем поделать с этим, это жизнь. Это протест».

То есть качать головой, когда дают люлей — это норм, а когда в прямом эфире ведущему голову простреливают — а че? это вот просто жизнь такая, мы по этому поводу высказываться не будем.

4. Авторы фильма манипулируют не только своей ролью в фильме, но и подачей событий. То есть называют белое черным. И наоборот. Например, Артур Флек обвиняет психолога в некомпетентности (вот мудак, а? он все-таки мудак, а не шизофреник) — вы меня не слушаете, не помните, что я говорил, нет сочувствия и т.д. Ну ок, она не компетентна. Психолог тут же сообщает, что ее службу упраздняют. И правильно! Нафиг она нужна в таком случае? Если там некомпетентные люди работают. Нет, опять все не так! Черствые бездушные манагеры Готема бросили бедных психов на произвол судьбы, лишив их некомпетентной поддержки. А таблетки, кстати, можно и в аптеке по рецепту купить, если справка из психдиспансера есть. Так что, не надо нам тут затирать, что у Флека из-за ликвидации службы таблеток не осталось. Просто автору сценария так было удобно.

5. Знать Готема на концерте (руководители города, бизнесмены, паблиситии) показаны некрасивыми безвольными толстыми мудаками. Хотя в реальности предприниматели и руководители, добившиеся успеха — умны, с характером, умеют быстро реагировать и т.д. Зачем их такими показывать? А так просто удобно для сценария, это же комикс.

6. Было очень смешно, когда мэр города в конце фильма шлялся с семьей по подворотням, хотя за двадцать минут до этого показали, что у него есть охрана (когда Флек пришел к его дому) и ресурсы для ее содержания.

7. Я так и не обнаружил причины изменений в душе Артура Флека, благодаря которым из заштатного мудака он превратился в расчетливого киллера. Таблетки кончились? Так это на пользу пошло. У него сразу речь стала связная, он стал объяснять свои поступки, выстраивать причинно-следственные связи. Он стал вести себя нормально в том смысле, что перестал страдать Альцгеймером. Стал правда людей убивать без видимых причин. Но мы понимаем, система она такая — под ее давлением любой нормальный человек за ствол схватится.

8. Итак, протест. Конечно, это фильм о протесте. Какой нахрен комикс? Забудьте. Комикс — это повод снять фильм о протесте. Штатам нужен протест во всех странах, кроме штатов.

Система ущербна. Людьми правят упыри. Работяги работают за гроши. Везде тотальная несправедливость. Бери ствол и выходи на улицу — тебе поддержат В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

Вот увидите, фильм напичкают Оскарами.

9. То, что там Хоакин Феникс очень художественно курит сигарету, и то, что у него очень художественно трясутся руки — меня это мало волнует.

10. Исходя из вышесказанного моя версия слогана для фильма:

«Любой мудак может поднять восстание. Не доволен жизнью — бери ствол и вышибай всем мозги. Они сами виноваты, что сделали твою жизнь такой. Главное перед этим не забудь свернуться калачиком и поплакать над жестокостью мира».

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