Недавно какие-то европейские социологи проводили опрос жителей Европы, в том числе россиян, о Земле и ее истории. Коротко результаты такие:

— 50% британцев считают, что первый космонавт — это Уинстон Черчилль;

— 50% россиян считают, что солнце вращается вокруг Земли;

— 75% россиян считают, что Португалия — это страна Южной Америки или Африки;

— 75% европейцев не знают года начала Второй мировой войны;

— 75% британцев считают, что именно их войска победно вошли в Берлин, правда не знают, в каком году.

и т.д.

Как-то уже высказывал мысль, повторюсь. Нет плохих и хороших людей, есть умные и недостаточно умные. И дифференциация, расслоение в мире происходит не по уровню доходов (это лишь следствие), а по интеллектуальному капиталу в самом широком понимании этого термина. Умные зарабатывают много, недостаточно умные — мало.

Да, есть и целые гео-кластерные исключения. Например, кластер коррупционеров в России. Но в общем жизненный цикл успеха недостаточно умного человека кратно меньше более умного.

Под умом в данном посте подразумевается интегральный набор качеств: способность индивида к критической оценке самого себя, понимание законов природы, способность к саморазвитию, уровень интеллекта.

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