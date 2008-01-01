Видовой конкурент — это продукт, который удовлетворяет ту же самую потребность, но другим функциональным способом. Например, авиакомпания S7 конкурирует с другими авиакомпаниями — прямыми конкурентами, но в то же время у нее есть и видовой конкурент (в рамках некоторых направлений) — РЖД.

Так вот, иногда бывает полезно переключить внимание потребителя с прямой конкуренции на видовую. Например, «Тайд — лучше чем кипячение», а не чем Ариэль.

Тем поразительнее, как многие богатые организации, взимающие деньги за свои продукты или услуги, пренебрегают видовой рекламой. Например, Метрополитен. Москва бьется насмерть с пробками, но нигде — ни на ТВ, ни в наружке, ни на радио нет рекламы метро. «В метро — быстрее, чем на автомобиле» — казалось бы, чего уж проще?

Кроме того, реклама Метрополитена может решать и целый ряд других социальных задач. Например, объяснять людям особенности навигации. Делиться информацией о новых открытых станциях. В конце концов, любая реклама метро будет говорить о том, что руководству не безразличны люди и в некоторым смысле характеризовать сам менеджмент, который, таким образом, выстраивает коммуникацию с потребителями, общается с ними.

Нет же — нам похуй. Куда вы денетесь? Залезайте в наши душные вагоны и пиздуйте на свою работу — чем быстрее уедете, тем быстрее следующий мудак, которому также некуда деться, влезет. — примерно так я интерпретирую медийной молчание Метрополитена.

Или, скажем, платная дорога. Епт, ну езжай теперь в Питер по платной дороге — 6 часов езды, сам себе хозяин, личное пространство. Это лучше и дешевле, чем Сапсан. «Реклама? Нет, не слышали».

Балабановская спичечная фабрика. Спичкой, например, можно поковыряться в зубах. А еще она полностью разлагается, в отличие от зажигалки. Да и вообще, спичка — ламповый девайс, которому пара веков. Прикоснись к истории, ёпта. «Реклама? Похуй. Все равно найдутся какие-нибудь мудаки, которым наш товар понадобится».

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