1. Урбанизм (область знаний о градостроительстве) должен стать школьной дисциплиной.

2. Людей нужно обучать с юности тому, по каким законам строится город, по каким развивается, и как современным городом пользоваться.

3. К сожалению, на данный момент в России отсутствует культура пользования городом. Это полностью нивелирует синергетический эффект гражданского общества в контексте улучшения общественных пространств.

4. Кроме того, зачастую гражданское общество в позитивных изменениях видит только негатив (использование плитки вместо асфальта, платные парковки и дороги и т.д.).

5. Также нередки случаи, когда гражданский протест, вызванный задачами урбанизма, из-за непонимания проблемы проецируется на власть. Например, жители условной Балашихи требует отставки мэра из-за мусорной свалки. Хотя мэр условной Балашихи изначально не способен эффективно решить эту проблему, поскольку это проблема роста мегаполиса и должна решаться системно на верхнем уровне людьми, являющимися профессионалами в урбанизме. Поскольку такой рабочей группы нет, то решают проблему просто — увольняют мэра и переносят мусорку в условный Архангельск — и все начинается с начала.

6. Люди, пользующиеся городом, должны понимать ценность того, чем они пользуются. Например, Москва — один из самых развитых и современных городов в Европе. Однако, отношение части москвичей к мэру можно охарактеризовать фразой «Оленевод пилит на плитке».

7. На уроках урбанизма необходимо рассказывать о следующем (основы):

— как устроен водопровод, какие системы очистки воды применяются сегодня;

— какие методы застройки города используются, по какому принципу должен застраиваться город;

— какими методами можно повысить юзабилити общественных пространств;

— основные методы проектирования транспортных сетей;

— коммуникационный менеджемент в части общения с гос. сотрудниками/учреждениями (например, если мне что-то не нравится — куда идти/звонить/жаловаться);

— проблемы сбора и утилизации мусора.

8. Таким образом, новые поколения жителей мегаполисов будут иметь представление об устройстве городов и, в худшем случае, не мешать их развитию, а в лучшем — способствовать.

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