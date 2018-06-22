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У Вики сифилис, у Руслана гонорея

Я когда первый раз увидел эту рекламу, то чуть супом не подавился.

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Запись опубликована 22 июня 2018 в 10:30 и размещена в рубрике Ужоснах. Вы можете следить за дискуссией на эту тему, подписавшись на RSS 2.0 .





2 комментария к “У Вики сифилис, у Руслана гонорея”

  1. Nino belik пишет:
    22 июня 2018 в 20:59

    Думаю, у Руслана капать должно и Руслан в курсе должен быть в ближайшее время. Ну а Вика , тут сложнее…
    А вообще есть же еще Максим с трихомониазом, Таня с хламидиями, Борис со спидом. А в конце всех спасет Антон, который г…н, в смысле с фамилией Дюрексов.
    Не пошла реклама

  2. Nino belik пишет:
    22 июня 2018 в 21:01

    Хотя, во взгляде и грустной улыбке главных героев что-то есть. Как будто они подозревают, что на тот кастинг-вееринку они попали неспроста.

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