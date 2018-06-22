Думаю, у Руслана капать должно и Руслан в курсе должен быть в ближайшее время. Ну а Вика , тут сложнее…
А вообще есть же еще Максим с трихомониазом, Таня с хламидиями, Борис со спидом. А в конце всех спасет Антон, который г…н, в смысле с фамилией Дюрексов.
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22 июня 2018 в 20:59
Думаю, у Руслана капать должно и Руслан в курсе должен быть в ближайшее время. Ну а Вика , тут сложнее…
А вообще есть же еще Максим с трихомониазом, Таня с хламидиями, Борис со спидом. А в конце всех спасет Антон, который г…н, в смысле с фамилией Дюрексов.
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22 июня 2018 в 21:01
Хотя, во взгляде и грустной улыбке главных героев что-то есть. Как будто они подозревают, что на тот кастинг-вееринку они попали неспроста.