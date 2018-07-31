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Смысловая инверсия Яндекса

Сайт Яндекса посещает обычная публика. Какой она должна сделать вывод по цвету цифр величины роста и падения курсов доллара, евро и цены на нефть?

Евро вырос (зеленый) — супер! Заживем! Давай еще!
Доллар вырос (зеленый) — заебись! Давай еще 10 рублей вверх!
Нефть упала (красная) — эх, страна меньше заработает…

Понятно, что Яндекс расцвечивает цифры согласно порядкам публикации биржевых котировок — рост зеленый, падение красное. Но если на бирже цвета эквивалентны смыслу — рост хорошо, падение плохо, то на Яндексе подобный подход дает смысловую инверсию.

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Запись опубликована 31 июля 2018 в 13:50 и размещена в рубрике Заметки. Вы можете следить за дискуссией на эту тему, подписавшись на RSS 2.0 .





2 комментария к “Смысловая инверсия Яндекса”

  1. Nino belik пишет:
    31 июля 2018 в 17:02

    Автор, это же детский сад. Зеленый хорошо, красный плохо. Пусть ростёт,акт конопля)))

  2. admin пишет:
    31 июля 2018 в 20:37

    так это плохо, что евро растет !

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