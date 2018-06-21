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Шикарная реклама BMW X2

Реклама должна быть такой, чтобы ее хотелось пересматривать несколько раз.

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Запись опубликована 21 июня 2018 в 11:00 и размещена в рубрике Хорошая реклама. Вы можете следить за дискуссией на эту тему, подписавшись на RSS 2.0 .





2 комментария к “Шикарная реклама BMW X2”

  1. Buzz пишет:
    21 июня 2018 в 12:04

    Может реклама и норм, но на ютубе ею просто задрали в корень! Появляется, ска, каждые две минуты. После такого — нахуz БМВ!

  2. Nino belik пишет:
    21 июня 2018 в 12:53

    Первый раз у автора глума увидел! Круто! Надо хрею в основу взять под калинку малинку

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