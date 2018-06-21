Реклама должна быть такой, чтобы ее хотелось пересматривать несколько раз.
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Запись опубликована
21 июня 2018 в 11:00 и размещена в рубрике Хорошая реклама.
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Может реклама и норм, но на ютубе ею просто задрали в корень! Появляется, ска, каждые две минуты. После такого — нахуz БМВ!
Первый раз у автора глума увидел! Круто! Надо хрею в основу взять под калинку малинку
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Глум © 2008 - 2015.
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21 июня 2018 в 12:04
Может реклама и норм, но на ютубе ею просто задрали в корень! Появляется, ска, каждые две минуты. После такого — нахуz БМВ!
21 июня 2018 в 12:53
Первый раз у автора глума увидел! Круто! Надо хрею в основу взять под калинку малинку