Как только ты становишься предпринимателем, то сразу становится тяжело. Не только потому, что это риск и ответственность, а еще и потому, что тут же рой коммивояжеров налетает на тебя, стремясь что-то продать. Причем самый нехитрый, самый избитый прием, который они используют — это заявление, что их «продукт» специально сделан для тебя.

И вот ты такой спокойно идешь по улице, никого не трогаешь, и вдруг слышишь:

— Эй ты, стой! Предприниматель? Иди сука сюда. Сейчас будем предпринимать вместе. Куда? Куда побежал!? А-ну ка нахуй стоять! Парни, держите его! Куда бежишь? Мы такие же как ты! Мы тоже предприниматели! Мы созданы для тебя! Ну куда ты, дурачок, побежал? В альфа-банк? А-ха-ха, да у них 5 гудков в трубке! Смешной. Кому ты там нужен! В Сбер? В ВТБ? Не смеши нас! Мы такие же маленькие, как и ты, мы понимаем твои проблемы! Стой, сука, по-хорошему!

Рынок банковских услуг — высоко конкурентный. А это означает, что если нет существенных технологических преимуществ (как у Тиньков-банка, например), то преимуществ нет вообще. Везде одно и то же. В этой ситуации нужно дифференциироваться не по мнимым преимуществам продукта, а по аудитории. В этом проблема Модульбанка. Одно дело, если ты говоришь «Точка — банк для предпринимателей», а другое дело, когда ты перечисляешь свойства, которые, якобы, предпринимателю важны — кол-во гудков в трубке… это выглядит жалко.

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