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Предлагаю еще несколько вариантов для развития серии:

1. Мужик звонит в дверь и спрашивает «Маша, дай соли». А на порог выходит другой мужик, тоже в майке, и говорит «А Маша переехала». А тот первый так смотрит оценивающе на второго…

2. Двое супругов в мокрой одежде звонят в дверь и говорят «Суки, вы нас затопили!» А там открывают два мужика из предыдущей серии и говорят: «А они только что переехали».

3. Мент привел малолетнего хулигана домой, звонит в дверь «Ивановы здесь живут?…» А там женщина на каблуках и с бородой открывает «А они только что переехали».

4. Мужик ходил мусор выносить на улицу в тапках, звонит в дверь, типа домой, а там открывают два доктора, на носилках собутыльника выносят «Он только что переехал».

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