Короче тема такая. Пять лет назад к Тинькову и его туговатому другу Анисимову на программу «Бизнес секреты» пришел Артемий Лебедев. Артемий вел себя как всегда адекватно и абсолютно не тушуясь и не комплексуя, чем невероятно раздражал туговатого Анисимова (который на фоне Тинькова смотрелся еще более туговатым). У Тинькова есть голубые плавки, поэтому он считал себя выше Лебедева и особенно не выебывался. А у Анисимова их не было (причем они были у Тинькова), поэтому он всю дорогу искал как бы доебаться до Лебедева. Подробности я писал здесь.

Так вот, Лебедев в разговоре совершенно справедливо заметил, что Twitter — полная хуйня. Во-первых, в нем нет никакой оригинальной идеи (укороченный Фейсбук), а во-вторых, вообще не понятно, зачем он нужен (ну в фейсбуке, например, есть статусы, можно телку себе найти). И Анисимов решил, что вот он шанс доебаться до Лебедева, но доебаться в эфире не посмел. А вот когда Лебедев ушел, то Анисимов заявил, что Лебедев недооценивает твиттер.

И вот прошло пять лет. Ну и кому срался этот твиттер? Все ждут, когда же он наконец закроется за ненадобностью.

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