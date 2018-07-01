Существует в футболе такое явление — презентация футбольной формы к новому сезону. То есть каждый сезон любой адекватный футбольный клуб переодевается. И показывает новую форму болельщикам.

Зачем это болельщику? Болельщику, по большому счету, это нахрен не нужно. Ну новая форма, клево, и дальше что? Когда будет матч, мне комментатор объяснит с какой стороны ворота моей команды и в какой она форме. Я не буду открывать презентацию и производить сверку комплектов с формой играющих команд с целью идентификации моего клуба.

Зачем это клубу? А вот здесь дохрена профитов.

Во-первых, это информационный повод — возможность увеличить цитируемость, осведомленность о бренде и тд.

Во-вторых, это погружение в бренд. Но об этом ниже.

В-третьих, это CRM. Можно разослать новые футболочки лояльным болельщикам. И тд.

В-четвертых, это мерчандайзинг — возможность заработать на продажах новых комплектов.

Ну и в-пятых, при креативном подходе, это вклад в капитализацию клуба. Это уже интегральная оценка предыдущих пунктов.

Теперь посмотрим, как проводят презентацию новой формы российские клубы.

Локомотив:

1. На заднем плане мы видим команду с медалями, значит презентация формы происходила на вручении медалей по итогам прошлого сезона. Ну а че два раза вставать? Можно все информационные поводы слить в один — так всегда грамотные маркетологи поступают.

2. Игроки стоят на сцене. А играть они будут на газоне. Хотелось бы видеть, как новая форма выглядит в реальных условиях и в динамике. А похер. Скажите спасибо, что живые люди вышли, а то и на манекенах могли бы презентовать.

3. У игроков на ногах белые кроссовки. Кто не в курсе — в такой обуви футболисты никогда не играют. Хотелось бы, конечно, видеть, как вся эта форма будет сочетать с бутсами — но блять, зачем болельщикам такие излишества? Начнется сезон — увидите по телевизору.

4. Под гетрами нет щитков. А со щитками гетры приобретают совершенно другую фактуру. Но — сейчас же нет матча? — нет. Ну и нахуя тогда им щитки? Так постоят.

5. На вратаре нет перчаток. Они, разве, не являются частью футбольной формы? Но — сейчас же нет матча? — нет. Ну и нахуя тогда ему перчатки? Так постоит.

Резюме — футбольный клуб «Локомотив» — чемпион страны — проводит презентацию футбольной формы для галочки. Потому что так надо. Потому что все так делают. Показали — и слава богу.

По факту — абсолютно все клубы премьер-лиги не умеют и/или не понимают, как, зачем и для чего презентовать новую форму и какие профиты из этого можно извлечь.

Ни одной фотки и с реального газона с динамикой игры. В лучшем случае — это деревянная сцена в затхлом доме культуры:

Уфа

(обратите внимание, что игрок в красной форме явно чем-то возбужден. Но это ничего — можно и такую фоточку в СМИ заслать.)

Или просто унылый пресс-вол с манекеном без головы:

Спартак

Игрокам было лень надевать трусы — поэтому нижнюю часть комплекта показали на манекене. Нормально, че.

Ну а в худшем — это просто фотошоп:

Ахмат

Оренбург

Мне, как болельщику, было бы интересно, например, узнать, почему форма стала именно такой. В чем дизайнерский замысел графических изображений. Продолжают ли эти изображения какие-либо традиции предыдущих комплектов. И есть ли такие традиции вообще. Соответствуют ли они современным дизайнерским трендам в спортивной экипировке и каковы эти тренды. Ведь все это можно же рассказать?

Мне было бы интересно узнать, «дышит» ли эта форма. Мне было бы интересно узнать мнение самих футболистов и тренеров о ней. И не только в духе «О, это форма заебись, мне очень нравится», а реальные отзывы. Все это и есть погружение в бренд!

Мне было бы интересно узнать, в форме какого цвета удобнее играть футболистам. Например, вы знаете, что в Манчестер Юнайтед была запрещена серая форма? Потому что игроки хуже видели друг друга на поле периферийным зрением.

Мне было бы интересно узнать, в каких цветах лучше цветопередача на фото фото-журналистов. Как все это смотрится с кресла стадиона — можно было бы оттуда сделать фотографию?

Да блин, много всего интересного! Почему об этом не рассказывает никто?!

Почему не снять девушку в новой форме? Ведь девушки тоже покупают футболки. Мне было приятно посмотреть, как на стоячую грудь ложится ткань футболки моего любимого клуба. Я бы после такого фото купил бы футболку и жене. И, возможно, даже любовнице.

Но нет блять, покажем форму на суровом ковролине.

Ростов

Единственное не блевотное фото — у Краснодара:

Но и то только потому, что клуб, видимо, пригласил профессионального фотографа. К сожалению, далекого от футбола. Бетонная стена — классный фон для фото рок-группы. Или постера для фильма «Криминальное чтиво».

Короче, ребята, давай там уже пободрее с формой. Да вообще по жизни давай бодрее.

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