Владельцы интернет-сайтов часто спрашивают нас, насколько увеличится конверсия, если добавить на страницы ресурса продающий контент. Существует несколько действенных способов улучшить показатели сайта и повысить прибыль его владельца.

Подготовка уникального торгового предложения (УТП)

УТП – то, что отличает вас от конкурентов и выделяет из общей массы. Предложите своим клиентам яркое торговое предложение: это поможет привлечь новых покупателей (пользователей услуг) и избежать унизительной ценовой конкуренции.

Наполнение сайта продающими текстами

Текст – основная форма общения продавца и покупателя в Интернете. Качественно подготовленный и оформленный продающий текст не только доносит полезную информацию до клиента, но и побуждает его сделать заказ. При этом значение имеет все: содержание, внешнее оформление, наличие графических элементов, стиль изложения материала.

Яркое оформление тематическими изображениями

Картинки, графики, диаграммы – все это привлекает внимание, повышает лояльность клиентов. Наиболее эффективными являются те изображения, что соответствуют теме, цветовой гамме сайта, отражают содержание текстов. При этом они должны быть действительно хорошего качества и относительно небольшого веса, чтобы не нагружать страницу. В то же время просто от красивых фотографий, не несущих смысла, рекомендуем отказаться.

Улучшение юзабилити сайта

Легкий в использовании сайт изначально оценивается клиентами выше по сравнению со сложными по строению ресурсами. Позаботьтесь о том, чтобы на вашем сайте было простое и понятное меню, а нужную информацию можно было бы найти буквально в 1-2 клика.

На первый взгляд все эти меры кажутся слишком простыми, тривиальными. Но попробуйте подойти ответственно к выполнению каждой рекомендации, и результат не заставит себя ждать.

Наши специалисты всегда готовы помочь в продвижении вашего сайта. Мы занимаемся как комплексной работой над сайтами наших клиентов, так и точечной корректировкой проблемных аспектов. Консультации опытных веб-мастеров всегда эффективны, а помощь – действенна.

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