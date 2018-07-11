Реклама – красноречивый показатель рынка. В Европе рекламу делают качественно и недорого (речь о локальных брендах). Снимают в одном павильоне, но живо и интересно. Как интернет-сериал – диалог из двух-трех реплик, экшн, пэкшот. Усваивается нормально. В России – неоправданно дорогой пафос, зачастую вообще непонятная сюжетная линия. Тиль Швайгер и Нагиев на круглом камне. Что происходит? А хуй его знает. Потому что в России сотовому оператору легче занести денег в правительство или Сбербанк, чтобы, например, Сбербанк ввел обязательные подтверждающие смс на любой принятый на карту перевод, чем нормально конкурировать.

Директор по маркетингу – это расходник, который заказывает пару-тройку креативов, дабы угодить владельцу бизнеса (а не рынку), который нихуя в рекламе не разбирается. А зачем ему? У него в друзьях какая-нибудь условная Голикова, которая сделает для условного Арбидола все, что будет в ее силах.

Среднее время жизни директора по маркетингу в компании – год. По сути, скорость круговорота директоров по маркетингу в природе – второй красноречивый показатель рынка, после рекламы.

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