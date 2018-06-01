Компания Paulig, которая делает, в общем-то, недурной кофе, долго к этому шла, и, наконец, решилась — заказать дизайн новой упаковки линейки кофе на сайте fl.ru. Учитывая средний уровень работ на fl.ru получилось весьма недурно:

Почему я решил, что Paulig заказал дизайн у фрилансеров? Ну как бэ, сама упаковка об этом говорит:

Да и не только упаковка. Дело в том, что сам маркетинг Paulig тоже на фрилансе сидит. Иначе никак не объяснить новостную ленту компании на официальном сайте:

С Новым годом, епта!

А еще фишка в том, что те фрилансеры, которые являются маркетингом Paulig, они не общаются с теми фрилансерами, которые делали упаковку. Потому что маркетинг вообще про нее (упаковку) не в курсе. Ну, это если верить официальному сайту:

А кофе неплохой, да.

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