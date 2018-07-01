Все, кто смотрел ЧМ по футболу, наверняка в курсе про болельщиков в кокошниках:

Они стали мемом:

И тут маркетинг Мегафона с отсутствием вкуса к креативу, решает: «а давайте сделаем типа нативку и покажем ЦА, что мы тоже смотрим ЧМ по футболу?»

Другими словами, все, на что сподобился маркетинг Мегафона — это взять готовый мем и прифигачить к нему свой логотип. И они считают, что это достаточное условие для того, что проплатить бабки и показать это людям. То есть они считают, что это реально даст эффект — в продажах ли, в капитализации бренда, в формировании лояльности, положительного отношения — хуй знает.

А по факту, это вложение бабок в распространение информации о том, что маркетинг Мегафона тоже смотрит телевизор. Все.

То есть можно было на этом щите просто написать «Мы следим за событиями на ЧМ-2018 по футболу и более за наших. Ваш Мегафон». Потому что ни юмора, ни смысла кокошники на кругах Мегафона не несут.

И так и у нас во всем. Максимум — спиздить готовый, проверенный народом мем и пристроиться к его успеху. Создать свой мем — вы чо! Это ж блять риски! Это ж блять жопу поднять с маркетологовского кресла!

Епт, можно было отправить на матч 20 чуваков, и разрисовать им щеки — на одной флаг России, на другой лого Мегафона. И сделать так, чтобы они засветились в репортажах, интервью, трансляциях. Ну ок, хотя бы на фотках случайных болельщиков. И нормальный посев. Вот это была бы нативка.

А потом написать, что весь менеджмент ходил на стадик, и болел… за Сербию! И Россию, конечно же! А в финале — за Францию! А те кто не ходил — сидели в офисе в кокошниках и тоже болели!

Больше правды! И не надо хотеть понравиться всем!

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