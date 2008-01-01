У российских рекламодателей нет яиц. Вот, казалось бы, вполне унылая и заурядная, никчемная и дискредитирующая бренд свой серостью и отсутствием хоть сколько-нибудь оригинальной идеи реклама OBI:

Всю эту ебанистику можно была спасти — девушка должна была уйти к другому мужику!!!! И с ним пойти в ОБИ! Покупать мебель для их нового жилья! И этот мудак так и должен был остаться в своей конуре с пролетарскими обоями, жрать яблоки и смотреть футбол! Вот это было бы правдой! Это было бы честно. И сработало бы гораздо лучше. Но у российских рекламодателей не яиц.

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