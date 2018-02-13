Настраиваем ретаргетинг в «Яндекс.Директе»: советы веб-мастеров
Ретаргетинг – один из мощнейших инструментов привлечения клиентов через рекламные кампании. Он нацелен на то, чтобы объявления показывались в первую очередь тем пользователям, которые уже были на сайте, но не совершили ожидаемых действий. Своеобразное перераспределение приоритетов при демонстрации мини-предложений и удержание клиентов за счет общения посредством грамотно составленной рекламы.
Подобный инструмент в «Яндекс.Директе» позволяет увеличить конверсию в несколько раз, т.к. по сути работа идет с уже подогретой публикой, пользователями, знакомыми с предложением компании. Важно, однако, учитывать, что показ ретаргетинговых объявлений ведется только в рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) и не работает на поиске. Таким образом, для настройки важно, чтобы у вас в кампании была налажена демонстрация в РСЯ всех объявлений.
Почему люди уходят с вашего сайта
Существует ряд основных причин, по которым пользователи уходят с сайта, не совершив покупку. К таковым относятся:
- неудовлетворительная по мнению клиентов цена товара/услуги;
- низкое качество юзабилити сайта;
- форс-мажорные обстоятельства;
- недостаточная мотивация;
- технические проблемы с сайтом (например, ошибка при оформлении покупки).
Чтобы снова привлечь пользователя на сайт и повторно предложить товар, необходимо выяснить истинную причину ухода и сделать ему более выгодное предложение. В этом поможет инструмент «Яндекс.Метрика».
Чем поможет создание ретаргетинговой группы объявлений
Отдельная группа объявлений настраивается по тем же принципам, что и для основной рекламной кампании. Исключение составляют минус-слова, которых здесь попросту не будет. Они не используются при работе с аудиторией.
В то же время активно применяются настройки ретаргетинга, задаются условия показа объявлений тем или иным группам клиентов. Отследить же пользователей, пришедших посредством ретаргетинга, поможет установка UTM-меток.
Повысить эффективность объявлений данной группы, можно увеличив ставки по ним на 10-20%. При этом снизить общую сумму расходов в «Яндекс.Директе» поможет работа со смежными системами и показ предложений в контекстно-медийной сети AdWords, социальных сетях.
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13 февраля 2018 в 19:24
Что за гавно ты начал писать?