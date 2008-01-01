Всем похую, сколько вашей компании лет. Все эти производители сметаны, йогуртов, шоколада и сырков с «советскими традициями» идут в жопу. Дата образования компании (любой, будь то текстильная или кондитерская фабрика или рекламное агентство) не является ни показателем качества продукта, ни востребованности.

Куда важнее соответствовать актуальным требованиям рынка по уровню сервиса и качеству продукта. Слоган для всех этих «традиций» один — мы держим руку на пульсе технологий и ваших ожиданий.

Popularity: 1%