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Наша компания 25 лет на рынке

Всем похую, сколько вашей компании лет. Все эти производители сметаны, йогуртов, шоколада и сырков с «советскими традициями» идут в жопу. Дата образования компании (любой, будь то текстильная или кондитерская фабрика или рекламное агентство) не является ни показателем качества продукта, ни востребованности.

Куда важнее соответствовать актуальным требованиям рынка по уровню сервиса и качеству продукта. Слоган для всех этих «традиций» один — мы держим руку на пульсе технологий и ваших ожиданий.

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Запись опубликована 24 июля 2018 в 12:00 и размещена в рубрике Заметки. Вы можете следить за дискуссией на эту тему, подписавшись на RSS 2.0 .





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