Тезисно:

— наружная реклама эффективна лишь для некоторых секторов рынка

— первое — это бренды. Здесь наружка, как правило, является частью интегрированной кампании на телеке/радио, в СМИ. Торговая марка должна мелькать то тут, то там, и наружка с этой задачей справляется. Тем более, что в общем объеме бюджета интегрированной кампании наружка жрет меньше всего

— второе — это услуги, удовлетворяющие острые потребности: посрать (туалет — о, макдоналдс), поесть — (ресторан — о, макдоналдс), интернет (вай-фай — о, макдоналдс). Здесь наружка является не рекламой, а инструментом навигации: Где бы посрать?… О, Макдоналдс!

ВСЁ.

Если мелкий бизнес оказывает какую-либо услугу, а их, фактически, две — розничная продажа чего-либо и обеспечение возможности заниматься чем-либо (танцами, йогой, игрой на гитаре), то наружная реклама для него в подавляющем большинстве случаев проигрывает по стоимости лида интернету.

Почему мелкие предприниматели покупают локальные размещения наружки?

— чтобы попробовать — это только один раз для эксперимента

— паника — загрузка маленькая, аренда идет, надо что-то делать

— дохера денег — воткну ка тут свою рекламу, пусть меня видят с трёшки друзья, когда на работу едут

— комбинированный вариант — посоветовали «умные люди», сливающие бюджет стартапа какого-нибудь нефтяника с севера, попутно фильтруя этот бюджет через свои карманы

Что делать?

— начинать с точечных недорогих в плане стоимости лида интернет-инструментов

— креативить — нужны события, ивенты, приколы/провокации, которые опять же масштабируются через интернет

— ну можно на заднее стекло авто наклейку повесить — сверлю зубы

— НЕ СОВЕРШАТЬ НЕПРОДУМАННЫХ ХАОТИЧНЫХ ВБРОСОВ БАБЛА В АБЫ КАКИЕ КАНАЛЫ. Убираем частицы «не» — разумно экономим.

Ну и не забываем про максимальный выжим из существующих инструментов. Веб-аналитика мастхев, иначе рискуете оказаться по ту сторону свободной кассы.

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