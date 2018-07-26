Русский человек хорошо относится только к тому, кто разделяет его точку зрения. То есть по принципу «есть мое мнение и неправильное». Именно поэтому в России дискуссии за столом заканчиваются переходом на личности, оскорблениями, пьяными драками и поножовщиной. Мы не умеем спокойно жить с мыслью о том, что носитель альтернативной точки зрения имеет право и такое же спокойное существование. Думаешь по-другому? Враг.

Кто не согласен с этим — тот мудак.

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