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Мнение

Русский человек хорошо относится только к тому, кто разделяет его точку зрения. То есть по принципу «есть мое мнение и неправильное». Именно поэтому в России дискуссии за столом заканчиваются переходом на личности, оскорблениями, пьяными драками и поножовщиной. Мы не умеем спокойно жить с мыслью о том, что носитель альтернативной точки зрения имеет право и такое же спокойное существование. Думаешь по-другому? Враг.

Кто не согласен с этим — тот мудак.

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Запись опубликована 26 июля 2018 в 12:00 и размещена в рубрике Заметки. Вы можете следить за дискуссией на эту тему, подписавшись на RSS 2.0 .





5 комментариев к “Мнение”

  1. Alano пишет:
    26 июля 2018 в 12:33

    Ну данное утверждение верно лишь если абстрагироваться от нюансов. А если носитель альтернативной точки зрения людоед и хочет вас сожрать?

  2. admin пишет:
    26 июля 2018 в 13:10

    Ну если хочет, то это его личное дело. Вот если взял нож и приступил к разделке — вот это уже проблема

  3. Nino belik пишет:
    27 июля 2018 в 7:44

    Автор чертовски прав, особенно прочувствовал на Кубани…

  4. Alano пишет:
    27 июля 2018 в 10:26

    Когда приступил к разделке — это уже не проблема ))
    Такая ситуация не только на Кубани. В любом регионе, где повылезло так называемое «казачество» так. Как мне иногда кажется, эти самые переобувшиеся из обычных советских колхозников «казаки», других вообще за людей

  5. Alano пишет:
    27 июля 2018 в 10:27

    не считают.

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