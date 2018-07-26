Мнение
Русский человек хорошо относится только к тому, кто разделяет его точку зрения. То есть по принципу «есть мое мнение и неправильное». Именно поэтому в России дискуссии за столом заканчиваются переходом на личности, оскорблениями, пьяными драками и поножовщиной. Мы не умеем спокойно жить с мыслью о том, что носитель альтернативной точки зрения имеет право и такое же спокойное существование. Думаешь по-другому? Враг.
Кто не согласен с этим — тот мудак.
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26 июля 2018 в 12:33
Ну данное утверждение верно лишь если абстрагироваться от нюансов. А если носитель альтернативной точки зрения людоед и хочет вас сожрать?
26 июля 2018 в 13:10
Ну если хочет, то это его личное дело. Вот если взял нож и приступил к разделке — вот это уже проблема
27 июля 2018 в 7:44
Автор чертовски прав, особенно прочувствовал на Кубани…
27 июля 2018 в 10:26
Когда приступил к разделке — это уже не проблема ))
Такая ситуация не только на Кубани. В любом регионе, где повылезло так называемое «казачество» так. Как мне иногда кажется, эти самые переобувшиеся из обычных советских колхозников «казаки», других вообще за людей
27 июля 2018 в 10:27
не считают.