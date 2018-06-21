Краткая история сетевого электронно-бытового ритейла в России.

В середине нулевых в стране работали 5 сетей: МИР, Техносила, Эльдорадо, М.Видео и Медиа Маркт. Сеть Эльдорадо была безоговорочным лидером, а МИР — аутсайдером, поэтому закрылась первой, сеть официально была признана банкротом. После этого аутсайдером стала Техносила, через несколько лет она перешла к Эльдорадо с ликвидацией бренда. Эльдорадо, в свою очередь, была куплена владельцами М.Видео. И вот теперь М.Видео покупает своего единственного конкурента — Медиа Маркт. Правда, сделку должна одобрить ФАС.

Если кто не в курсе — нынешний владелец М.Видео, а де-факто и всего отечественного электронно-бытового ритейла — Михаил Гуцириев. Это человек, который пишет песни для Валерии и Аниты Цой.

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