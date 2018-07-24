Артемий Лебедев решает сугубо внутреннюю задачу и ему похуй на общественный резонанс. Считаю, что это чрезвычайно полезно как для его бизнеса, так и для нашего, так называемого, гражданского общества, которого у нас нихуя нет (по нашей же вине).

Что за задача — он говорил коротко в одном из интервью. В моем кривом пересказе она примерно такая — приучить своих дизайнеров не бояться результатов своего труда, которые выходят за рамки стереотипов восприятия дизайна как внутри профессионального сообщества, так и вообще публики в самом широком смысле.

Что это за стереотипы:

— если логотип стоит дорого, то он должен быть сложным с точки зрения построения (ассоциация с автомобилем — чем он дороже, тем он более навороченный);

— если логотип может воспроизвести мой ребенок, значит он не может стоить дорого (или, по-другому, если фиолетовый квадрат могу нарисовать и я, то почему миллион получает он);

— логотип должен отражать все заложенные в него смыслы напрямую, без подтекстов. Например, если наша компания — номер 1 по логистике в Москве — значит нужно нарисовать фуру на фоне башни Кремля и на дверце водителя поставить цифру 1.

Кроме того, русский человек невероятно завистлив к чужому успеху и с удовольствием судит поверхностно о чьих-либо усилиях, вложенных в результат.

И тут Лебедев со своими лого…

Работы его Студии прекрасны как минимум тем, что для их создания он воспитывает новое поколение дизайнеров без страха и зашоренности. Ну и, кроме того, все работы СТРОГО соответствуют контексту кодекса Студии. Об одной из статей кодекса здесь.

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