Лидер рейтинга
В моем личном рейтинге ебанутости долгое время пальму первенства удерживал реслинг. Сложно понять, для чего люди приходят на это смотреть, неистово болеют — если все понарошку и реслеры даже часто не касаются друг друга при ударах.
Потом я узнал, что существует женский реслинг — и лидером рейтинга ебанутости стал он.
Казалось бы, разве может быть что-то ебанутее женского реслинга? Оказывается, да — сняться голым в поддержку рыб!
Рыб, блеать!
Popularity: 1%
19 июня 2018 в 22:02
Хорошо что в России Моисеев и Пугачева не знают…
20 июня 2018 в 12:07
Каждый день я думаю что дно достигнуто и каждый день снизу стучат!