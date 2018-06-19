В моем личном рейтинге ебанутости долгое время пальму первенства удерживал реслинг. Сложно понять, для чего люди приходят на это смотреть, неистово болеют — если все понарошку и реслеры даже часто не касаются друг друга при ударах.

Потом я узнал, что существует женский реслинг — и лидером рейтинга ебанутости стал он.

Казалось бы, разве может быть что-то ебанутее женского реслинга? Оказывается, да — сняться голым в поддержку рыб!

Рыб, блеать!

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