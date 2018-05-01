Помните в нулевые была классная реклама Билайн со слоганами «Сколько вешать в граммах» и «День жестянщика»? Эти фразы стали народными («Ну, с днем жестянщика!»). Одни из создателей этой рекламы был топ-менеджер Вымпелкома Владимир Добрынин.

А знаете, чем он занимается сейчас? Работает промо-сэндвичем на вокзале:

На самом деле Владимир, конечно, не спился и не терял человеческий облик — он Генеральный директор Yota, а его выход в сэндвиче на улицу — это такая промо акция Йоты. Но, как известно, дьявол скрывается в деталях. А детали таковы:

— на пенельке написано «Я ничего не хочу и ничего не предлагаю». Однако видно, что Владимир предлагает листовки и тем самым хочет промотировать Yota. Ну и нахера это тупое заигрывание? Тогда бы просто ходил — руки в карманах и без лого на панели, тогда бы да, надпись была бы честной.

— одна из фотографий безвозвратно переключила мое внимание с бренда Yota на другой, попавший в кадр. И я тут же задался вопросом — где эта прикольная креативная кафешка, где работают такие прикольные креативные маркетологи?

Короче, промо так себе.

Popularity: 1%