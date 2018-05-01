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Кока-кола — теперь бухло

Я раньше все думал, чего это Кока-кола в своей рекламе показывает футбольных болельщиков, которые смотрят футбол у телека или на стадионе с этой самой Кока-Колой.

Ведь это же грубое нарушение закона типизации — ни один нормальный футбольный болельщик не будет праздновать победу, да и просто фтыкать футбол со сладкой кока-колой. Для этого есть пиво.

А оказалось, это тонкая подводка в новому продукту. Теперь Coca-Cola выпускает Lemon-Do.
Объемная доля этилового спирта — от 3 до 7%.

Проснулся утром и мучаешься похмельем? Поправь здоровье Lemon-DO. Кока-кола — вместе веселее!

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Запись опубликована 30 мая 2018 в 11:00 и размещена в рубрике Глум. Вы можете следить за дискуссией на эту тему, подписавшись на RSS 2.0 .





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