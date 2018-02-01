Коммерческая реклама услуг/товаров через Интернет проводится посредством сайта компании. Но создания и размещения сайта в Сети недостаточно, если только это не одностраничная визитка, помогающая клиентам найти вас. Для эффективной работы по привлечению потенциальных клиентов, нужна поддержка и продвижение сайтов.

Что такое техническое сопровождение?

Чтобы сайт оставался популярным, соответствовал запросам пользователей, необходимо следить за его функционированием, обновлять информацию по товарам/услугам. Это можно делать самостоятельно, если в штате есть специалисты, которые разбираются в тонкостях работы сайта, могут написать интересные и в то же время СЕО-оптимизированные тексты. Если таковых нет, то многие компании предлагают услугу поддержки, технической и контентной.

Техническая предусматривает перечень услуг, целью которых является:

нормальная работа ресурса, постоянная доступность, быстродействие, функционирование;

выявление возможных проблем (вирусы, неполадки в программном обеспечении) и их устранение;

развитие сайта (добавление новых страниц, настройка обратной связи).

Что такое контентное сопровождение сайта?

Контентная поддержка осуществляется группой специалистов по продвижению. Обычно, в нее входят контент-менеджеры, специалисты по СЕО-оптимизации, копирайтеры, дизайнеры. В их задачу входит:

разработка плана продвижения сайта;

подбор и написание интересных информационных и продающих текстов;

заполнение и обновление каталога, прайс-листа;

размещение материала (новости, обзоры);

работа с формами обратной связи (вопросы, отзывы посетителей);

ведение блога компании.

Это только основные услуги, которые обеспечивает контентная поддержка. Сюда можно также включить реструктуризацию страниц, улучшение дизайнерского оформления. Пользователь, заходя на сайт, должен легко найти информацию, которую ищет. Ему должно быть комфортно и удобно. А это обеспечит четкая работа, приятный дизайн, информативные тексты, доступность и точность информации.

Если вам нужна помощь в поддержке сайта компании, мы готовы выполнить эту работу за вас. Поддержка может быть разовой, когда нужно проверить эффективность, предложить план оптимизации, разработать дизайн, наполнить контентом, или постоянной. Наши специалисты имеют необходимые знания, навыки. Мы поможем сделать сайт популярным, повысить трафик, что привлечет потенциальных клиентов.

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