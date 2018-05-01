Валентин Алексеевич => Сергей Валентинович (сын Валентина Алексеевича) => Олег Валентинович — кто это блять? Намечалась преемственность поколений, а тут на втором колене такой облом. Ваще не вкурить родство. Но дальше — больше => Валечка Олегович — сын Олега Валентиновича? Настоящий отец Сергея Валентиновича? Сводный брат Валентина Алексеевича? Ребята, вы че, прикалываетесь? Как можно понять вашу рекламу?

Для того, чтобы в семье была преемственность традиций по употреблению сырков (что само по себе ебанизм), нужна непрерывность производства. А ее не было. Не было сырков «Советские традиции» в 90-е. Что ел бедный Сергей Валентинович? Неужели Росагроэкспорт? Реклама — ложь от начала и до конца.

Возвращаясь к теме, поднятой в посте про Модульбанк — на высоко конкурентных рынках разумно отстраиваться по сегментам потребителей, а не по качеству. Да всем посрать на советские традиции. Делали в совке плохо. По ГОСТу и не вкусно. И столько времени прошло, что и не помнит никто об этом. Сырки должны быть для ленивых. Или для сердитых. Или для оптимистов. Или для пессимистов. Или для тех, кто собирается покорить космос. Или для тех, кто не собирается этого делать. То есть для всех. Но не для каждого.

Доставляет еще, как маркетинг производителя работает с соц. сетями. Например, в Ютубе под роликом всего один камент:

Сырок — говно. Общего с Советским Сырком ничего не имеет. Не покупайте.﻿

Пруф:

И всему маркетингу похуй.

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