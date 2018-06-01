На самом деле быки практически не различают цветов. Они реагируют не на красный цвет тряпки тореадора, а на ее движение. А также их раздражает, что в загривок им втыкают острые предметы.

Поэтому выражение «как красная тряпка для быка» — не более, чем поэтическая метафора.

Другой распространенный миф — это то, что леса являются «легкими» для нашей планеты.

На самом деле «легкие» нашей планеты находятся в воде, потому что большую часть кислорода производит планктон. А леса выделяют столько же кислорода, сколько и потребляют.

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