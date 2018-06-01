Для начала обращаю ваше внимание, что раньше все производители рекламировали «мороженое», а сейчас все рекламируют «пломбир». Ну, епт, раз пломбир, значит пломбир. Все-таки, слово французского происхождения, благородное. Это не какое-нибудь «мороженое», которое не поймешь, то ли рыба мороженая, но ли лицо обмороженное..

Режиссеры сразу дают понять зрителю, что папа пиздит. Во-первых, из Америки 10 часов лететь — хули он такой бодрый? Во-вторых, упаковка русско язычная — там такое не продают. В третьих, невнятная какая-то легенда «из Америки». Почему акцент на континент, а не на страну? Из Северной Америки? Или из Южной? А хули тогда не загорелый?

Короче, тут как бэ режиссеры с задачей справились, мы понимаем, что папа — типаж типичного мудака и наебщика, который так любят эксплуатировать в нашей рекламе таблеток, стиральных порошков и etc.

Но тогда объясните мне, НАХУЯ В КАДРЕ ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК?!

Это такая пиздец нескладуха, от которой просто не отвертеться — вы либо холодильник убирайте из кадра, либо папу автозагаром намажьте.

Ну, короче, режиссеры такие задумались и решили реально ролик так поправить, конкретно. И вот что получилось:

Сцуко, теперь он привез его из Греции!! Из Греции, Карл!

Я считают, что на этом нельзя останавливаться. Нужно сделать 215 вариантов и последовательно привозить пломбир из каждой страны мира. И ставить в ротацию рандомно — то из Камеруна привез, то из Свазиленда. Расширять познания в географии целевой аудитории. В интернете начнут создаваться сообщества, где публика начнет обсуждать, из каких стран папа еще не привозил пломбир. Кто-то начнет фотки выкладывать из реальных путешествий с пломбиром. Михаил Кожухов подключится, будет приглашать в увлекательные путешествия с русским холодом в жаркие страны. Короче, чумовая концепция.

Ну а папа мудак, конечно. Нельзя так жену и детей обманывать. Даже еще и холодильник припер, вообще пиздец.

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