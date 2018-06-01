Наткнулся на любопытную историю. В 2014 году кто-то из российских блогеров вбросил фотку:

При том, что логотип Райффайзенбанка:

Райффайзенбанк тут же вмешался и разъяснил:

Это эмблема XVIII подразделения имперской службы труда третьего рейха и не имеет отношения к банку.

Пруф.

Оказывается, нацисты позаимствовали старый европейский символ, который по сути являлся у немцев 17-18 века оберегом — его размещали на крыше:

Эта история о том, что, в первую очередь, опасаться нужно не только неопределенности будущего, но и прошлого. Ну а во-вторых, о том, что с помощью активной и эмоционально сдержанной PR-стратегии можно справиться с любым вбросом.

Popularity: 1%