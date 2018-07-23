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Искуственный интеллект

К сожалению, термин «искусственный интеллект» понемногу становится таким же пустым штампом, как и «без ГМО» и «нанотехнологии». Скоро появятся электрочайники с «искусственным интеллектом», а любой автовладелец, помыв свое авто на наномойке, сможет съесть шоколадный баточник без ГМО, купленный в вендинговом автомате с искусственным интеллектом.

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Запись опубликована 23 июля 2018 в 10:55 и размещена в рубрике Заметки. Вы можете следить за дискуссией на эту тему, подписавшись на RSS 2.0 .





4 комментария к “Искуственный интеллект”

  1. Metalhead пишет:
    23 июля 2018 в 12:26

    Да, а натурального интеллекста становится всё меньше, остается, блин, в зачаточном состоянии у многих…

  2. admin пишет:
    23 июля 2018 в 14:47

    ахаха, ну искуственный пока тоже, так что мы с ним наравных

  3. Alano пишет:
    24 июля 2018 в 13:01

    Ну хз, иногда мне кажется что некоторые наши сограждане интеллектуально даже до вендингового автомата не дотягивают. Я частенько поражаюсь глубинам деградации, в которые могут спускаться люди…

  4. admin пишет:
    24 июля 2018 в 13:27

    Наш мир такой, ничего не поделаешь.

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