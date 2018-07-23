Искуственный интеллект
К сожалению, термин «искусственный интеллект» понемногу становится таким же пустым штампом, как и «без ГМО» и «нанотехнологии». Скоро появятся электрочайники с «искусственным интеллектом», а любой автовладелец, помыв свое авто на наномойке, сможет съесть шоколадный баточник без ГМО, купленный в вендинговом автомате с искусственным интеллектом.
Popularity: 1%
23 июля 2018 в 12:26
Да, а натурального интеллекста становится всё меньше, остается, блин, в зачаточном состоянии у многих…
23 июля 2018 в 14:47
ахаха, ну искуственный пока тоже, так что мы с ним наравных
24 июля 2018 в 13:01
Ну хз, иногда мне кажется что некоторые наши сограждане интеллектуально даже до вендингового автомата не дотягивают. Я частенько поражаюсь глубинам деградации, в которые могут спускаться люди…
24 июля 2018 в 13:27
Наш мир такой, ничего не поделаешь.