К сожалению, термин «искусственный интеллект» понемногу становится таким же пустым штампом, как и «без ГМО» и «нанотехнологии». Скоро появятся электрочайники с «искусственным интеллектом», а любой автовладелец, помыв свое авто на наномойке, сможет съесть шоколадный баточник без ГМО, купленный в вендинговом автомате с искусственным интеллектом.

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