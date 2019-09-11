1. Финская система образования считается лучшей в мире.

2. Почему?

3. Оказывается, не существует ни одного объективного измеримого показателя, доказывающего этот тезис.

4. В качестве доказательства апологеты финского образования приводят «7 принципов», «10 правил», «15 методов» и т.д. финской образовательной системы. Среди которых чаще всего встречаются:

— нет домашнего задания;

— отсутствует единая система тестирования учеников;

— нет единой образовательной программы, учителя определяют ее сами;

— самое главное — отсутствие дифференциации по успеваемости (нет углубленного изучения предметов, гениям уделяют столько же внимания, сколько и отстающим).

5. Все это приводит к тому, что потенциально одаренные ученики на выходе ничем не отличаются от посредственностей (толерантность).

6. Как следствие, среднестатистический родитель никогда не узнает, что его ребенок — «двоечник».

7. А раз нет двоечников, значит и система образования хорошая.

8. Дети тоже довольны — в финские школы не нужно рано вставать (начало обучения в 9-9.45). Учебная программа очень щадящая. Можно не сидеть за партами, а поваляться на ковре.

9. Каковы результаты?

10. По этой ссылке приведены результаты международной математической олимпиады за последние три десятка лет: https://www.polyomino.org.uk/mathematics/imo-scores/

11. 2014 года — Финляндия 70 место

2015 год — Финляндия 82 место

2016 года — Финляндия 71 место

2017 год — Финляндия 84 место

2018 год — Финляндия 59 место

12. Выше Финляндии — Филиппины, Коста-Рика, Таджикистан.

13. Высокое качество финского школьного образования — это маркетинговый миф, который поддерживают сами фины на уровне правительства.

За последние 5 лет Россия вместе с США и Китаем стала лидером по результатам школьных Олимпиад по математике, химии, программированию, физике. Финляндии там нет и близко.

14. «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!» (с) Кин-Дза-Дза.

Popularity: 1%