Финская система школьного образования
1. Финская система образования считается лучшей в мире.
2. Почему?
3. Оказывается, не существует ни одного объективного измеримого показателя, доказывающего этот тезис.
4. В качестве доказательства апологеты финского образования приводят «7 принципов», «10 правил», «15 методов» и т.д. финской образовательной системы. Среди которых чаще всего встречаются:
— нет домашнего задания;
— отсутствует единая система тестирования учеников;
— нет единой образовательной программы, учителя определяют ее сами;
— самое главное — отсутствие дифференциации по успеваемости (нет углубленного изучения предметов, гениям уделяют столько же внимания, сколько и отстающим).
5. Все это приводит к тому, что потенциально одаренные ученики на выходе ничем не отличаются от посредственностей (толерантность).
6. Как следствие, среднестатистический родитель никогда не узнает, что его ребенок — «двоечник».
7. А раз нет двоечников, значит и система образования хорошая.
8. Дети тоже довольны — в финские школы не нужно рано вставать (начало обучения в 9-9.45). Учебная программа очень щадящая. Можно не сидеть за партами, а поваляться на ковре.
9. Каковы результаты?
10. По этой ссылке приведены результаты международной математической олимпиады за последние три десятка лет: https://www.polyomino.org.uk/mathematics/imo-scores/
11. 2014 года — Финляндия 70 место
2015 год — Финляндия 82 место
2016 года — Финляндия 71 место
2017 год — Финляндия 84 место
2018 год — Финляндия 59 место
12. Выше Финляндии — Филиппины, Коста-Рика, Таджикистан.
13. Высокое качество финского школьного образования — это маркетинговый миф, который поддерживают сами фины на уровне правительства.
За последние 5 лет Россия вместе с США и Китаем стала лидером по результатам школьных Олимпиад по математике, химии, программированию, физике. Финляндии там нет и близко.
14. «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!» (с) Кин-Дза-Дза.
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11 сентября 2019 в 21:10
Автор, спасибо! Познавательно! Дъявол в деталях.