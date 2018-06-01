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Бюст Криштиану Роналду

В 2017 году аэропорт на родине Криштиану Роналду — Мадейре — решили переименовать в его честь. К этому событию у скульптора-самоучки Эмануэла Сантуша аэропорт заказал бюст Криштиану.

Когда бюст был готов и его презентовали, все, прямо скажем, немного ахуели:

Бюст Криштиану Роналду

Открытие бюста Роналду на Мадейре

Волна критики была такой, что Сантуш впал в депрессию и плакал ровно год:

Скульптор бюста Роналду Эмануэл Сантуш

Пока не собрал волю в кулак и не сделал новый бюст — более лояльный к ожиданиям публики и фанатов Роналду:

Новый бюст Роналду

Новый бюст поставили в аэропорту…

… и что вы думаете? Жители Мадейры начали сбор подписей за возвращение старого бюста!

Мораль очень проста — люди сами не знают, чего хотят! А вы говорите «пенсионная реформа»…

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Запись опубликована 18 июня 2018 в 18:41 и размещена в рубрике Новости. Вы можете следить за дискуссией на эту тему, подписавшись на RSS 2.0 .





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