Появление контент-маркетинга изменило отношение к коммерческой рекламе на просторах интернета. Сейчас почти каждая компания имеет сайт в качестве средства привлечения новых клиентов. При правильном продвижении он выполняет свою задачу и ведет к основной цели бизнеса – увеличению прибыли. При этом разрабатываются все новые инструменты для успешного поиска и выбора клиентом компании, с которой он хотел бы сотрудничать.

Инструменты продвижения коммерческого сайта

Основная задача контент-маркетинга – привлечение потенциальных клиентов с целью завоевать их доверие – решается путем распространения актуальной информации, которую ищет пользователь. Ее размещают на сайте, приложив качественное портфолио с примерами работ, доступным описанием предлагаемых услуг/товаров. Клиент получает возможность найти то, что ему необходимо в сети и сделать самостоятельный выбор.

Это достигается следующими методами:

создание и продвижение сайта компании;

подготовка и размещение качественного портфолио;

ведение блога, в котором можно, отслеживая интересы клиентов, размещать дополнительные информационные блоки, отвечать на вопросы.

Некоторые руководители считают ведение блога излишней тратой времени и средств. Ведь все что компания может предложить, уже есть на сайте. Практика показывает, что они ошибаются.

Блог компании – инструмент контент-маркетинга

Исследования доказали, что трафик сайтов компаний ведущих блог заметно отличается. Сейчас потенциальным клиентам недостаточно знать, какую услугу/товар им предлагают, ее стоимость, условия выполнения/доставки. Им нужно разобраться в тонкостях, понять, можно ли доверять предоставленной информации. Такие задачи поможет решить блог, а именно:

Увеличить трафик сайта . Больше клиентов смогут ознакомиться с вашим предложением. Создать атмосферу доверия . Информации никогда не бывает много, а полезная, разъясняющая и просто интересная статья показывает вашу компетентность, повышает авторитет.

Блог необходим в любом виде коммерческой деятельности. Даже предоставление/продажа обычных услуг/товаров может вызывать массу вопросов. Помогая потенциальным клиентам в них разобраться, вы увеличиваете шансы на обращение именно к вам.

Если вы не знаете о чем писать, как оформить блог коммерческой компании, позвоните нам. Оптимизация сайтов, блогов, создание портфолио требуют специальных знаний и навыков, которыми обладают специалисты нашей веб-студии. Обратившись к нам, вы сможете проверить и повысить эффективность работы вашего сайта и бизнеса в целом.

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